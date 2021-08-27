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Берлусконі госпіталізували в Мілані – ЗМІ

П'ятниця, 27 серпня 2021, 12:59
Берлусконі госпіталізували в Мілані – ЗМІ
фото: Daily Mirror

Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували в міланську лікарню Святого Рафаеля в четвер ввечері.

Про це повідомило агентство Reuters в п'ятницю з посилання на джерело з партії Берлусконі Forza Italia, пише "Європейська правда".

"Він був госпіталізований для ретельного клінічного обстеження", - зазначило джерело, не уточнивши подробиць.

84-річного Берлусконі регулярно госпіталізують і виписують з лікарні після того,  як він заразився коронавірусом у вересні минулого року. 

У той час політик зазначав, що це був "найнебезпечніший виклик" в його житті.

Чотириразовий прем'єр-міністр і бізнесмен-мільярдер переніс серйозну операцію на серці в 2016 році, а також пережив рак простати.

Востаннє його госпіталізували в травні, коли він провів п'ять днів у міланській клініці. 

"Українська правда" в Threads

Теми: БерлусконіІталія
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