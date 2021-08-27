Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Берлускони госпитализировали в Милане – СМИ

Пятница, 27 августа 2021, 12:59
Берлускони госпитализировали в Милане – СМИ
фото: Daily Mirror

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Святого Рафаэля в четверг вечером.

Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу со ссылкой на источник из партии Берлускони Forza Italia, пишет "Европейская правда".

"Он был госпитализирован для тщательного клинического обследования", - отметил источник, не уточнив подробностей.

84-летнего Берлускони регулярно госпитализируют и выписывают из больницы после того, как он заразился коронавирусом в сентябре прошлого года.

В то время политик отмечал, что это был "самый опасный вызов" в его жизни.

Четырехкратный премьер-министр и бизнесмен-миллиардер перенес серьезную операцию на сердце в 2016 году, а также пережил рак простаты.

Последний раз его госпитализировали в мае, когда он провел пять дней в миланской клинике.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БерлускониИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Берлускони
В Милане попрощались с Берлускони
Сильвио Берлускони умер в больнице
Берлускони выписали из больницы после более 40 дней госпитализации
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: