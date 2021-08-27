Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Берлускони госпитализировали в Милане – СМИ

Пятница, 27 августа 2021, 12:59
фото: Daily Mirror

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Святого Рафаэля в четверг вечером.

Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу со ссылкой на источник из партии Берлускони Forza Italia, пишет "Европейская правда".

"Он был госпитализирован для тщательного клинического обследования", - отметил источник, не уточнив подробностей.

84-летнего Берлускони регулярно госпитализируют и выписывают из больницы после того, как он заразился коронавирусом в сентябре прошлого года.

В то время политик отмечал, что это был "самый опасный вызов" в его жизни.

Четырехкратный премьер-министр и бизнесмен-миллиардер перенес серьезную операцию на сердце в 2016 году, а также пережил рак простаты.

Последний раз его госпитализировали в мае, когда он провел пять дней в миланской клинике.

Темы: БерлускониИталия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"

Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

ЕС возобновит ограничения на въезд для США и еще пяти стран

Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ

Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского, который слетал в Монако

Нацсовет хочет лишить канал "НАШ" лицензии за "скабеевщину"

Все новости...
Берлускони
84-летний Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем
Суд отменил запрет на участие Берлускони в выборах
Берлускони выиграл суд по алиментам у экс-жены, она вернет 60 млн евро
Последние новости
23:48
Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена
23:37
Талибы готовы взять аэропорт Кабула под полный контроль – СМИ
23:11
Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ
22:43
Индикаторов переноса встречи Зеленского и Байдена нет – Кулеба
22:01
Полицейские пошли судом на Трампа из-за штурма Капитолия
21:32
Новости экономики: аукцион по продаже ОГХК отменили, отопительный сезон под угрозой
21:14
Зеленский встретился с Санду
21:00
Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"
20:41
Байдена предупредили о возможности новых терактов в Кабуле
20:26
Реальная зарплата за год выросла на 10% в июне - Госстат
Все новости...