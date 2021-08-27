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Молдова відновлює рух потяга Кишинів-Одеса

П'ятниця, 27 серпня 2021, 13:29
Молдова відновлює рух потяга Кишинів-Одеса

"Молдовська залізниця" з 28 серпня відновлює рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Молдовської залізниці", передає "Європейська правда".

"За погодженням ДП "Молдовська залізниця" з АТ "Укрзалізниця" з 28.08.2021 року призначається курсування пасажирського поїзда 642/641 Одеса – Кишинів – Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси о 10:55", – йдеться у повідомленні.

Поїзд курсуватиме щоденно.

Поїзд "Кишинів – Одеса" був скасований в березні 2020 року через карантин в двох країнах – і потім не був відновлений. Причиною цього стали як карантинні обмеження, так і складна економічна ситуація на молдовській залізниці.

Маршрут потяга проходить територією невизнаного Придністров’я.

У 2005-2010 роках поїзд між Кишиневом і Одесою не ходив взагалі через складну політичну ситуацію в Придністров'ї.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваОдесазалізницяУкраїна
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