Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Молдова відновлює рух потяга Кишинів-Одеса

П'ятниця, 27 серпня 2021, 13:29

"Молдовська залізниця" з 28 серпня відновлює рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Молдовської залізниці", передає "Європейська правда".

"За погодженням ДП "Молдовська залізниця" з АТ "Укрзалізниця" з 28.08.2021 року призначається курсування пасажирського поїзда 642/641 Одеса – Кишинів – Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси о 10:55", – йдеться у повідомленні.

Поїзд курсуватиме щоденно.

Поїзд "Кишинів – Одеса" був скасований в березні 2020 року через карантин в двох країнах – і потім не був відновлений. Причиною цього стали як карантинні обмеження, так і складна економічна ситуація на молдовській залізниці.

Маршрут потяга проходить територією невизнаного Придністров’я.

У 2005-2010 роках поїзд між Кишиневом і Одесою не ходив взагалі через складну політичну ситуацію в Придністров'ї.

Теми: МолдоваОдесазалізницяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 27 серпня: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"

Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"

ЄС відновить обмеження на в'їзд для США і ще п'яти країн

Бомбардувальник Су-24 впав у Пермі – росЗМІ

Офіс генпрокурора просить арештувати Рудьковського, який злітав у Монако

Нацрада хоче позбавити канал "НАШ" ліцензії за "скабєєвщину"

Усі новини...
Молдова
Зеленський встиг на парад у Молдові
Літак Зеленського приземлився у Кишиневі після вимушеної посадки в Одесі
Літак Зеленського через негоду не зміг сісти в Кишиневі
Останні новини
23:48
Білий дім підтвердив зустріч Зеленського і Байдена
23:37
Таліби готові взяти аеропорт Кабула під повний контроль – ЗМІ
23:11
Кількість загиблих внаслідок теракту в Кабулі зросла до 200 – ЗМІ
22:43
Індикаторів перенесення зустрічі Зеленського і Байдена немає – Кулеба
22:01
Поліцейські позиваються проти Трампа через штурм Капітолію
21:32
Новини економіки: аукціон з продажу ОГХК скасували, опалювальний сезон під загрозою
21:14
Зеленський зустрівся із Санду 
21:00
Новини 27 серпня: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"
20:41
Байдена попередили про можливість нових терактів у Кабулі
20:26
Реальна зарплата за рік зросла на 10% – Держстат
Усі новини...