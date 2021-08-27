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Молдова возобновляет движение поезда Кишинев-Одесса

Пятница, 27 августа 2021, 13:29

"Молдавская железная дорога" с 28 августа возобновляет движение поездов по маршруту Одесса – Кишинев – Одесса.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Молдавской железной дороги", передает "Европейская правда".

"По согласованию ГП "Молдавская железная дорога" с АО "Укрзализныця" с 28.08.2021 года назначается курсирование пассажирского поезда 642/641 Одесса – Кишинев – Одесса отправлением из Одессы в 18:36, прибытие в Кишинев в 22:33, отправлением из Кишинева в 07:09, прибытие в Одессу в 10:55", – говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать ежедневно.

Поезд "Кишинев – Одесса" был отменен в марте 2020 года из-за карантина в двух странах – и потом не был восстановлен. Причиной этого стали как карантин, так и сложная экономическая ситуация на молдавской железной дороге.

Маршрут поезда проходит по территории непризнанного Приднестровья.

В 2005-2010 годах поезд между Кишиневом и Одессой не ходил вообще из-за сложной политической ситуации в Приднестровье.

Темы: МолдоваОдессажелезная дорогаУкраина
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