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Зеленський встиг на парад у Молдові

П'ятниця, 27 серпня 2021, 13:38
Зеленський встиг на парад у Молдові
president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у Кишиневі взяв участь в урочистостях та військовому параді з нагоди Дня Незалежності Республіки Молдова.

Джерело: Facebook президентки Молдови Маї Санду, "Укрінформ" і пресслужба президента України

Деталі: Літак глави Української держави не зміг вчасно приземлитися в аеропорту Кишинева через туман, однак згодом Зеленський із запізненням долучився до урочистостей та параду в Молдові.

Проблеми з приземленням літака мав і президент Румунії Клаус Йоганніс – він прийшов на урочистості на центральну площу столиці Кишинева на кілька хвилин раніше за Зеленського.

Від іноземних держав участь у параді в Молдові взяв також президент Польщі Анджей Дуда.

Глави держав переглянули військовий парад на площі Великих Національних Зборів. Після цього президенти пройшлися центральною вулицею Кишинева.

 
Фото пресслужби президента України
 
 
 
 

Із України, крім президента, до молдовської столиці прибув прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо: Мая Санду була серед гостей на Кримській платформі 23 серпня та на святкуванні 30-річниці Незалежності України 24 серпня.

Володимир Зеленський 27 серпня перебуває з візитом у Кишиневі з нагоди 30-ї річниці Незалежності Молдови. 

27 серпня 1991 року на підставі рішення Великих національних зборів, що відбулися в Кишиневі, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МолдоваЗеленський
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