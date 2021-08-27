Зеленский успел на парад в Молдове

Президент Владимир Зеленский в Кишиневе принял участие в торжествах и военном параде по случаю Дня Независимости Республики Молдова.

Источник: Facebook президента Молдовы Майи Санду, "Укринформ" и пресс-служба президента Украины

Детали: Самолет главы украинского государства не смог вовремя приземлиться в аэропорту Кишинева из-за тумана, однако впоследствии Зеленский с опозданием присоединился к торжествам и параду в Молдове.

Проблемы с приземлением самолета имел и президент Румынии Клаус Йоханнис – он пришел на торжества на центральную площадь столицы Кишинева на несколько минут раньше Зеленского.

От иностранных государств участие в параде в Молдове принял также президент Польши Анджей Дуда.

Главы государств посмотрели военный парад на площади Великого Национального Собрания. После этого президенты прошлись по центральной улице Кишинева.

Из Украины, кроме президента, в молдавскую столицу прибыл премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним: Майя Санду была среди гостей "Крымской платформы" 23 августа и на праздновании 30-летия Независимости Украины 24 августа.

Владимир Зеленский 27 августа находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы.

27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания, состоявшегося в Кишиневе, парламент Молдовы принял Декларацию о независимости.