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На вихідних в Україні буде сонячно і тепло, але на заході – зливи

П'ятниця, 27 серпня 2021, 14:07
Фото 24news.com.ua

У найближчі дні в Україні очікується тепла і сонячна погода, але на заході країни пройдуть сильні дощі.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Дослівно Укргідрометцентр: "28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значний дощ; вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності".

Деталі: 28 серпня в Україні +20+26 градусів, на Заході +18+22 градуси, у східних областях, південній частині, у Дніпрі – +25+30 градусів. Вночі на заході очікуються зливи, вдень суттєві опади малоймовірні. 

 
Фото meteo.gov.ua

У неділю дощі очікуються в західних, північних та частині центральних областей, на Сході та Півдні буде сухо.

29 серпня у північних областях +25+28 градусів, на Заході до +22 градусів, на Сході та Півдні до +32. 

 
Фото meteo.gov.ua

У Києві 28 серпня без опадів, +23 градуси. У неділю у другій половині дня ймовірні дощі, + 27.

Українська правда
Теми: погода


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