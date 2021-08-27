На вихідних в Україні буде сонячно і тепло, але на заході – зливи

У найближчі дні в Україні очікується тепла і сонячна погода, але на заході країни пройдуть сильні дощі.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Дослівно Укргідрометцентр: "28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значний дощ; вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності".

Деталі: 28 серпня в Україні +20+26 градусів, на Заході +18+22 градуси, у східних областях, південній частині, у Дніпрі – +25+30 градусів. Вночі на заході очікуються зливи, вдень суттєві опади малоймовірні.

Фото meteo.gov.ua

У неділю дощі очікуються в західних, північних та частині центральних областей, на Сході та Півдні буде сухо.

29 серпня у північних областях +25+28 градусів, на Заході до +22 градусів, на Сході та Півдні до +32.

Фото meteo.gov.ua

У Києві 28 серпня без опадів, +23 градуси. У неділю у другій половині дня ймовірні дощі, + 27.