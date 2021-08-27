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На выходных в Украине будет солнечно и тепло, но на западе – ливни

Пятница, 27 августа 2021, 14:07
Фото 24news.com.ua

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая и солнечная погода, но на западе страны пройдут сильные дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Дословно Укргидрометцентр: "28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях сильный дождь; ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности".

Детали: 28 августа в Украине +20+26 градусов, на Западе +18+22 градуса, в восточных областях, южной части, в Днепре – +25+30 градусов. Ночью на западе ожидаются ливни, днем ​​существенные осадки маловероятны. 

 
Фото meteo.gov.ua

В воскресенье дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей, на Востоке и Юге будет сухо.

29 августа в северных областях +25+28 градусов, на Западе до +22 градусов, на Востоке и Юге до +32. 

 
Фото meteo.gov.ua

В Киеве 28 августа без осадков, +23 градуса. В воскресенье во второй половине дня возможны дожди, +27.

Украинская правда
Темы: погода
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