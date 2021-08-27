Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На выходных в Украине будет солнечно и тепло, но на западе – ливни

Пятница, 27 августа 2021, 14:07
На выходных в Украине будет солнечно и тепло, но на западе – ливни
Фото 24news.com.ua

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая и солнечная погода, но на западе страны пройдут сильные дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Дословно Укргидрометцентр: "28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях сильный дождь; ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности".

Детали: 28 августа в Украине +20+26 градусов, на Западе +18+22 градуса, в восточных областях, южной части, в Днепре – +25+30 градусов. Ночью на западе ожидаются ливни, днем ​​существенные осадки маловероятны. 

 
Фото meteo.gov.ua

В воскресенье дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей, на Востоке и Юге будет сухо.

29 августа в северных областях +25+28 градусов, на Западе до +22 градусов, на Востоке и Юге до +32. 

 
Фото meteo.gov.ua

В Киеве 28 августа без осадков, +23 градуса. В воскресенье во второй половине дня возможны дожди, +27.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: