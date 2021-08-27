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У Львові застрелили таксиста: поліція шукає вбивцю

П'ятниця, 27 серпня 2021, 14:55
У Львові застрелили таксиста: поліція шукає вбивцю

Водій львівського таксі отримав вогнепальні поранення, від яких помер у лікарні.

Джерело: Захід.net, поліція Львівщини

Деталі: За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, близько 10:40 у п’ятницю до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у ресторан на вул. Василя Стуса, 47 зайшов поранений чоловік, який сказав, що він водій таксі, що невідомі особи у нього стріляли зі зброї, є кровотеча.

За даними видання, вбивство не було вчинене з метою пограбування, оскільки усі речі і гроші таксиста на місці.

Пізніше у лікарні таксист помер.

За даними місцевих журналістів, у скоєнні злочину поліція підозрює двох чоловіків, яких уже оголосили у розшук.

Прикмети розшукуваних: один чоловік середньої тілобудови, зріст 175 см, в чорній кепці, куртка коротка червоного кольору, чорні штани (можливо спортивні). Прикмети другого підозрюваного: зріст 180-185 см, міцної тілобудови, блайзер темного кольору.

Головне управління Національної поліції у Львівській області повідомляє, що правоохоронці встановили особу загиблого - 64-річного львів’янина, який працював таксистом. У повідомленні правоохоронців згадується один підозрюваний. 

 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Львіввбивствополіція
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