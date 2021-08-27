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Во Львове застрелили таксиста: полиция ищет убийцу

Пятница, 27 августа 2021, 14:55

Водитель львовского такси получил огнестрельные ранения, от которых скончался в больнице.

Источник: Захід.net, полиция Львовщины

Детали: По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, около 10:40 в пятницу в полицию поступило сообщение от женщины, что в ресторан на ул. Василия Стуса, 47 зашел раненый мужчина, который сказал, что он водитель такси, неизвестные в него стреляли из оружия, есть кровотечение.

По данным издания, убийство не было совершено с целью ограбления, поскольку все вещи и деньги таксиста на месте.

Позже в больнице таксист скончался.

По данным местных журналистов, в совершении преступления полиция подозревает двух мужчин, которых уже объявили в розыск.

Приметы разыскиваемых: один человек среднего телосложения, рост 175 см, в черной кепке, куртка короткая красного цвета, черные штаны (возможно спортивные). Приметы второго подозреваемого: рост 180-185 см, плотного телосложения, блайзер темного цвета.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области сообщает, что правоохранители установили личность погибшего - 64-летний львовянин, который работал таксистом. В сообщении правоохранителей упоминается один подозреваемый.

 

Валентина Романенко, УП
Темы: Львовубийствополиция
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