Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове застрелили таксиста: полиция ищет убийцу

Пятница, 27 августа 2021, 14:55
Во Львове застрелили таксиста: полиция ищет убийцу

Водитель львовского такси получил огнестрельные ранения, от которых скончался в больнице.

Источник: Захід.net, полиция Львовщины

Детали: По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, около 10:40 в пятницу в полицию поступило сообщение от женщины, что в ресторан на ул. Василия Стуса, 47 зашел раненый мужчина, который сказал, что он водитель такси, неизвестные в него стреляли из оружия, есть кровотечение.

По данным издания, убийство не было совершено с целью ограбления, поскольку все вещи и деньги таксиста на месте.

Позже в больнице таксист скончался.

По данным местных журналистов, в совершении преступления полиция подозревает двух мужчин, которых уже объявили в розыск.

Приметы разыскиваемых: один человек среднего телосложения, рост 175 см, в черной кепке, куртка короткая красного цвета, черные штаны (возможно спортивные). Приметы второго подозреваемого: рост 180-185 см, плотного телосложения, блайзер темного цвета.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области сообщает, что правоохранители установили личность погибшего - 64-летний львовянин, который работал таксистом. В сообщении правоохранителей упоминается один подозреваемый.

 

Валентина Романенко, УП
Темы: Львовубийствополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Львов
"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: