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Український альпініст, що заблукав і поранився в горах Туреччини, знайшовся

П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:12
sozcu.com.tr

Громадянин України Вадим Заскалко, який сам пішов у гори у провінції Бітліс на сході Туреччини, знайшовся в гірському селі; його доправили до лікарні.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на видання Sözcü

Деталі: Український альпініст Вадим Заскалко вирушив у похід схилами гори Сюпхан в районі Адільджеваз. Він загубився та поранив щиколотку, намагаючись знайти дорогу, після чого зателефонував друзям, щоб повідомити про це.

Після того, як було повідомлено служби порятунку, на пошуки українця вирушили підрозділи жандармерії, управління з надзвичайних ситуацій та інших служб.

Зв’язок із потерпілим було втрачено, оскільки його телефон розрядився. Українець самотужки дістався до найближчого села, де зміг зарядити телефон та повідомити друзям про своє місцеперебування. Йому допомогли місцеві пастухи. 

Згодом рятувальники доправили Заскалка до місцевої лікарні. Його стан задовільний.

Нагадаємо: На початку травня в горах Анталії зникла українська альпіністка Яна Кривошея. Її тіло знайшли після тривалих пошуків, майже через місяць, завдяки аерофотозйомці місцевості, до якої було залучено розвідувальний літак жандармерії.

Теми: Туреччинатуризм


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