Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український альпініст, що заблукав і поранився в горах Туреччини, знайшовся

П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:12
Український альпініст, що заблукав і поранився в горах Туреччини, знайшовся
sozcu.com.tr

Громадянин України Вадим Заскалко, який сам пішов у гори у провінції Бітліс на сході Туреччини, знайшовся в гірському селі; його доправили до лікарні.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на видання Sözcü

Деталі: Український альпініст Вадим Заскалко вирушив у похід схилами гори Сюпхан в районі Адільджеваз. Він загубився та поранив щиколотку, намагаючись знайти дорогу, після чого зателефонував друзям, щоб повідомити про це.

Після того, як було повідомлено служби порятунку, на пошуки українця вирушили підрозділи жандармерії, управління з надзвичайних ситуацій та інших служб.

Зв’язок із потерпілим було втрачено, оскільки його телефон розрядився. Українець самотужки дістався до найближчого села, де зміг зарядити телефон та повідомити друзям про своє місцеперебування. Йому допомогли місцеві пастухи. 

Згодом рятувальники доправили Заскалка до місцевої лікарні. Його стан задовільний.

Нагадаємо: На початку травня в горах Анталії зникла українська альпіністка Яна Кривошея. Її тіло знайшли після тривалих пошуків, майже через місяць, завдяки аерофотозйомці місцевості, до якої було залучено розвідувальний літак жандармерії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинатуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Туреччина
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції в НАТО
Виробник Bayraktar почав будівництво заводу в Україні – Камишін
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: