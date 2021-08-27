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Украинский альпинист, который заблудился и поранился в горах Турции, нашелся

Пятница, 27 августа 2021, 15:12
sozcu.com.tr

Гражданин Украины Вадим Заскалко, который сам ушел в горы в провинции Битлис на востоке Турции, нашелся в горном селе; его доставили в больницу.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на издание Sözcü

Детали: Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Он потерялся и ранил щиколотку, пытаясь найти дорогу, после чего позвонил друзьям, чтобы сообщить об этом.

После того, как были уведомлены службы спасения, на поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.

Связь с потерпевшим была потеряна, поскольку его телефон разрядился. Украинец самостоятельно добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и сообщить друзьям о своем местонахождении. Ему помогли местные пастухи.

Позже спасатели доставили Заскалко в местную больницу. Его состояние удовлетворительное.

Напомним: В начале мая в горах Анталии пропала украинская альпинистка Яна Кривошея. Ее тело нашли после долгих поисков, почти через месяц, благодаря аэрофотосъемке местности, к которой привлекли разведывательный самолет жандармерии.

Темы: Турциятуризм
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