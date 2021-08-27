Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Англії стався вибух на промисловому підприємстві, почалася сильна пожежа

П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:50
В Англії стався вибух на промисловому підприємстві, почалася сильна пожежа

Потужний вибух стався на одному з промислових підприємств англійського міста Лемінгтон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Одразу після вибуху почалася сильна пожежа, яку поки не можуть загасити. Величезний шлейф густого чорного диму видно за кілька кілометрів.

Приміщення біля підприємства були евакуйовані, а людей, що мешкають на відстані 70 метрів від місця події, закликали закривати двері та вікна. Інформації про постраждалих не надходило.

За попередньою інформацією, горить територія підприємства Leeson Polyurethanes – провідного виробника поліуретанових клеїв та покриттів.

Місто Лемінгтон розташоване у центральній Англії, неподалік від Ковентрі.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
вибух
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: