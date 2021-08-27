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В Англії стався вибух на промисловому підприємстві, почалася сильна пожежа

П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:50

Потужний вибух стався на одному з промислових підприємств англійського міста Лемінгтон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Одразу після вибуху почалася сильна пожежа, яку поки не можуть загасити. Величезний шлейф густого чорного диму видно за кілька кілометрів.

Приміщення біля підприємства були евакуйовані, а людей, що мешкають на відстані 70 метрів від місця події, закликали закривати двері та вікна. Інформації про постраждалих не надходило.

За попередньою інформацією, горить територія підприємства Leeson Polyurethanes – провідного виробника поліуретанових клеїв та покриттів.

Місто Лемінгтон розташоване у центральній Англії, неподалік від Ковентрі.

Теми: вибухБританія


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