В Англии произошел взрыв на промышленном предприятии, начался сильный пожар

Мощный взрыв произошел на одном из промышленных предприятий английского города Лемингтон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сразу после взрыва начался сильный пожар, который пока не могут потушить. Огромный шлейф густого черного дыма виден за несколько километров.

Помещения возле предприятия были эвакуированы, а людей, проживающих на расстоянии 70 метров от участка, призвали закрывать двери и окна. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительной информации, горит территория предприятия Leeson Polyurethanes - ведущего производителя полиуретановых клеев и покрытий.

Close up Video I've been sent. #leamingtonfire pic.twitter.com/JODDk15ZVR