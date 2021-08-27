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У центрі Києва перекриють рух для забігу пам’яті загиблих воїнів

П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:52
Фото: Sportpoint

У суботу 28 серпня на центральних вулицях столиці відбудеться забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України". Через це на маршруті бігунів буде обмежено рух автомобільного транспорту.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації

Деталі: Забіг відбудеться з 9:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Басейна – вулиця Еспланадна – територія НСК "Олімпійський" – вулиця Саксаганського – вулиця Шота Руставелі – вулиця Басейна – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.

Ініціатором проведення забігу виступила громадська організація "Славетні епохи України". Захід проводиться за підтримки Міністерства у справах ветеранів. До організаційного комітету забігу входять також КУ "Київський міський Палац ветеранів", КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО", ГС "Національна рада спортивної реабілітації захисників України", ГО "Об’єднані війною. 90 батальйон", ГО "Українська асоціація інвалідів АТО", Київська спілка ветеранів АТО Подільського району, Департамент молоді та спорту КМДА.

Усі охочі матимуть можливість приєднатися і пробігти 2,5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули під час захисту країни на Донбасі. Участь у заході – безкоштовна.

За словами організаторів, схожі забіги проходитимуть і в інших містах України.

Довідково: Забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" започаткував у 2018 році Олег Дурмасенко – батько загиблого героя російсько-української війни. Перший щорічний забіг відбувся 25 серпня 2018 року в Києві. Він зібрав понад 300 учасників, серед яких учасники бойових дій на сході України, родичі, близькі та побратими загиблих воїнів, представники посольств Великої Британії, військовий аташе посольства США.

Українська правда
Теми: КиївтранспортспортДонбасвійна


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