Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Києва перекриють рух для забігу пам’яті загиблих воїнів

П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:52
У центрі Києва перекриють рух для забігу пам’яті загиблих воїнів
Фото: Sportpoint

У суботу 28 серпня на центральних вулицях столиці відбудеться забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України". Через це на маршруті бігунів буде обмежено рух автомобільного транспорту.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації

Деталі: Забіг відбудеться з 9:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Басейна – вулиця Еспланадна – територія НСК "Олімпійський" – вулиця Саксаганського – вулиця Шота Руставелі – вулиця Басейна – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.

Ініціатором проведення забігу виступила громадська організація "Славетні епохи України". Захід проводиться за підтримки Міністерства у справах ветеранів. До організаційного комітету забігу входять також КУ "Київський міський Палац ветеранів", КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО", ГС "Національна рада спортивної реабілітації захисників України", ГО "Об’єднані війною. 90 батальйон", ГО "Українська асоціація інвалідів АТО", Київська спілка ветеранів АТО Подільського району, Департамент молоді та спорту КМДА.

Усі охочі матимуть можливість приєднатися і пробігти 2,5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули під час захисту країни на Донбасі. Участь у заході – безкоштовна.

За словами організаторів, схожі забіги проходитимуть і в інших містах України.

Довідково: Забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" започаткував у 2018 році Олег Дурмасенко – батько загиблого героя російсько-української війни. Перший щорічний забіг відбувся 25 серпня 2018 року в Києві. Він зібрав понад 300 учасників, серед яких учасники бойових дій на сході України, родичі, близькі та побратими загиблих воїнів, представники посольств Великої Британії, військовий аташе посольства США.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївтранспортспортДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: