В центре Киева перекроют движение для забега памяти погибших воинов

В субботу 28 августа на центральных улицах столицы состоится забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Из-за этого на маршруте бегунов будет ограничено движение автомобильного транспорта.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации

Детали: Забег состоится с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - улица Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Бассейная - улица Павла Скоропадского - улица Большая Васильковская - улица Крещатик.

Инициатором проведения забега выступила общественная организация "Славные эпохи Украины". Мероприятие проводится при поддержке Министерства по делам ветеранов. В организационный комитет забега входят также "Киевский городской Дворец ветеранов", "Киевский городской центр помощи участникам АТО", "Национальный совет спортивной реабилитации защитников Украины", "Объединенные войной. 90 батальон", "Украинская ассоциация инвалидов АТО", Киевский союз ветеранов АТО Подольского района, Департамент молодежи и спорта КГГА.

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2,5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших, защищая страну на Донбассе. Участие в мероприятии - бесплатное.

По словам организаторов, подобные забеги будут проходить и в других городах Украины.

Справка: Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" основал в 2018 году Олег Дурмасенко - отец погибшего героя российско-украинской войны. Первый ежегодный забег состоялся 25 августа 2018 года в Киеве. Он собрал более 300 участников, среди которых участники боевых действий на востоке Украины, родственники, близкие и побратимы погибших воинов, представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США.