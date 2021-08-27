У Києві "замінували" Печерський суд: евакуювали понад 100 людей

Через повідомлення про замінування Печерського райсуду Києва правоохоронці евакуювали людей із будівлі суду.

Джерело: пресофіцер Шевченківського районного управління поліції столиці Анна Зубрєва у коментарі УП

Деталі: На місці події працюють правоохоронці й вибухотехніки, які перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.

З суду евакуювали 120 людей. Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій.