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У Києві "замінували" Печерський суд: евакуювали понад 100 людей

П'ятниця, 27 серпня 2021, 16:27
У Києві замінували Печерський суд: евакуювали понад 100 людей

Через повідомлення про замінування Печерського райсуду Києва правоохоронці евакуювали людей із будівлі суду.

Джерело: пресофіцер Шевченківського районного управління поліції столиці Анна Зубрєва у коментарі УП

Деталі: На місці події працюють правоохоронці й вибухотехніки, які перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.

З суду евакуювали 120 людей. Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
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