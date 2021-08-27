Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве "заминировали" Печерский суд: эвакуированы более 100 человек

Пятница, 27 августа 2021, 16:27

Из-за сообщения о заминировании Печерского райсуда Киева правоохранители эвакуировали людей из здания суда.

Источник: пресс-офицер Шевченковского районного управления полиции столицы Анна Зубрева в комментарии УП

Детали: На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники, которые проверяют здание на наличие взрывных устройств.

Из суда эвакуировали 120 человек. Сообщение о минировании поступило на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден после отчета разведки заявил, что истоки Covid все же найдут

Коронавирус: в Украине снова более 2 тысяч заражений и сотни госпитализаций

СБУ: иностранный беспилотник летал над Харьковской областью

Разведка США обнародовала новые данные о происхождении COVID-19

Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ

Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"

Все новости...
Киев
В центре Киева перекроют движение для забега памяти погибших воинов
Застройщикам понадобится 6 лет, чтобы застроить только 20% промзон Киева
COVID в Киеве: новых больных больше, чем выздоровлений
Последние новости
10:22
Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии для сохранения транзита газа
10:17
фотоВ центре Кропивницкого нашли схрон оружия
09:52
В Украине сделали еще 166 тысяч прививок против коронавируса
09:33
Афганистан: США после теракта в Кабуле ликвидировали боевика ИГ
08:56
Байден после отчета разведки заявил, что истоки Covid все же найдут
08:19
Коронавирус: в Украине снова более 2 тысяч заражений и сотни госпитализаций
08:00
Главные новости пятницы и ночи: наибольшая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"
07:23
В пятницу российские наемники на Донбассе убили бойца ВСУ, в ночь на субботу – без потерь
06:54
Украина остается 5-той в Европе по суточной смертности от коронавируса
05:50
Оккупанты на Донбассе размещают вооружение в запрещенных зонах
Все новости...