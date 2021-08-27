В Киеве "заминировали" Печерский суд: эвакуированы более 100 человек

Из-за сообщения о заминировании Печерского райсуда Киева правоохранители эвакуировали людей из здания суда.

Источник: пресс-офицер Шевченковского районного управления полиции столицы Анна Зубрева в комментарии УП

Детали: На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники, которые проверяют здание на наличие взрывных устройств.

Из суда эвакуировали 120 человек. Сообщение о минировании поступило на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.