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В Киеве "заминировали" Печерский суд: эвакуированы более 100 человек

Пятница, 27 августа 2021, 16:27
В Киеве заминировали Печерский суд: эвакуированы более 100 человек

Из-за сообщения о заминировании Печерского райсуда Киева правоохранители эвакуировали людей из здания суда.

Источник: пресс-офицер Шевченковского районного управления полиции столицы Анна Зубрева в комментарии УП

Детали: На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники, которые проверяют здание на наличие взрывных устройств.

Из суда эвакуировали 120 человек. Сообщение о минировании поступило на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевполиция
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