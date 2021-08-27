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На ремонті розмитих доріг Буковини розікрали більше мільйона - СБУ викрила схеми

П'ятниця, 27 серпня 2021, 17:10
На ремонті розмитих доріг Буковини розікрали більше мільйона - СБУ викрила схеми

СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків масштабної повені, від якої у червні 2020 року постраждала Чернівецька область.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними спецслужби, підрядник не виконав відновлювальні роботи в повному обсязі, що дозволило привласнити бюджетні кошти у розмірі 1,3 млн грн.

 

За попередньою інформацією, до оборудки причетні місцеві чиновники, підрядник, який виконував роботи, а також посадовці, які здійснювали технічну експертизу виконаних робіт.

Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За контрактом, вартість робіт складала понад 5,5 млн грн.

Втім, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи були виконані в неповному обсязі. Це призвело до неякісного ремонту відповідної ділянки і дозволило зловмисникам привласнити 1,3 мільйона гривень.

Вказано, що таку ж схему правоохоронці виявили під час капітального ремонту мосту дороги регіонального значення. У ході експертизи виявили  в актах приймання виконаних робіт неправдиві дані. Розмір завданих збитків державі в цьому випадку встановлюється.

Наразі одному з учасників "схеми" оголошено про підозру у розтраті та службовому підробленні.

Триває слідство, у ході якого встановлюються всі причетні до оборудки особи.

Що було раніше: У червні 2020 року ДСНС повідомляло, що в 4 областях було підтоплено майже 14,5 тисяч будинків. Внаслідок повені загинуло троє людей. 

У жовтні в Офісі президента зазначали, що на всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об’єкти, в цілому було виділено близько 1,5 млрд грн.

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Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЧернівецька область
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