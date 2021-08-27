На ремонте размытых дорог Буковины разворовали более миллиона - СБУ разоблачила схемы

СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий масштабного наводнения, от которого в июне 2020 года пострадала Черновицкая область.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным спецслужбы, подрядчик не выполнил восстановительные работы в полном объеме, что позволило присвоить бюджетные средства в размере 1,3 млн грн.

По предварительной информации, к сделке причастны местные чиновники, подрядчик, выполнявший работы, а также должностные лица, которые осуществляли техническую экспертизу выполненных работ.

Соглашение на проведение капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По контракту, стоимость работ составляла более 5,5 млн грн.

Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы были выполнены не в полном объеме. Это привело к некачественному ремонту соответствующего участка и позволило злоумышленникам присвоить 1,3 миллиона гривен.

Указано, что такую ​​же схему правоохранители обнаружили во время капитального ремонта моста дороги регионального значения. В ходе экспертизы обнаружили в актах приема выполненных работ неправдивые данные. Размер нанесенного ущерба государству в этом случае устанавливается.

Сейчас одному из участников "схемы" объявлено о подозрении в растрате и служебном подлоге.

Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все причастные к оборудке лица.

Что было раньше: В июне 2020 года ГСЧС сообщало, что в 4 областях было подтоплено почти 14500 домов. В результате наводнения погибли три человека.

В октябре в Офисе президента отмечали, что на всю Западную Украину, где от наводнения пострадало местное население и инфраструктурные объекты, в целом было выделено около 1,5 млрд грн.

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