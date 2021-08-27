Кількість жертв терактів біля аеропорту Кабула зросла до 170
Біля аеропорту Кабула в результаті двох атак терористів-смертників загинули щонайменше 170 осіб.
Джерело: CBS news
Деталі: Представник афганського міністерства охорони здоров'я повідомив, що число загиблих в результаті подвійної атаки терористів-смертників збільшилося до 170 осіб, переважна більшість жертв - афганці.
Із 13 загиблих американських військовослужбовців 10 були морськими піхотинцями, ще одним убитим американцем був моряк.
В результаті нападу було поранено ще не менше 18 американських військовослужбовців.
Водночас, аеропорт Кабула уже відновив евакуаційні польоти.
Військових попереджають про те, що на аеропорт можуть здійснити нові атаки, і що їх ризик зростає на тлі прагнення вивести з країни сотні американців і афганців.
Що передувало: 26 серпня у Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей. Згодом стало відомо про ще один вибух.
Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".