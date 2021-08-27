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Кількість жертв терактів біля аеропорту Кабула зросла до 170

П'ятниця, 27 серпня 2021, 17:47
Кількість жертв терактів біля аеропорту Кабула зросла до 170
ФОТО: TWITTER TAPAN NIRAJ

Біля аеропорту Кабула в результаті двох атак терористів-смертників загинули щонайменше 170 осіб.

Джерело: CBS news

Деталі: Представник афганського міністерства охорони здоров'я повідомив, що число загиблих в результаті подвійної атаки терористів-смертників збільшилося до 170 осіб, переважна більшість жертв - афганці.

Із 13 загиблих американських військовослужбовців 10 були морськими піхотинцями, ще одним убитим американцем був моряк.

В результаті нападу було поранено ще не менше 18 американських військовослужбовців.

Водночас, аеропорт Кабула уже відновив евакуаційні польоти.

Військових попереджають про те, що на аеропорт можуть здійснити нові атаки, і що їх ризик зростає на тлі прагнення вивести з країни сотні американців і афганців.

Що передувало: 26 серпня у Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей. Згодом стало відомо про ще один вибух

Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава"

Українська правда

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Теми: АфганістанаеропорттерактСШАТалібан
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