Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Число жертв терактов возле аэропорта Кабула возросло до 170

Пятница, 27 августа 2021, 17:47
ФОТО: TWITTER TAPAN NIRAJ

У аэропорта Кабула в результате двух нападений террористов-смертников погибли по меньшей мере 170 человек.

Источник: CBS news

Детали: Представитель афганского министерства здравоохранения сообщил, что число погибших в результате двойной атаки террористов-смертников достигло не менее 170 человек, причем подавляющее большинство жертв - афганцы.

Из 13 погибших американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами, еще одним убитым американцем был моряк.

В результате нападения было ранено еще не менее 18 американских военнослужащих.

В то же время, аэропорт Кабула уже восстановил эвакуационные полеты.

Военных предупреждают о том, что на аэропорт могут осуществить новые атаки, и что их риск возрастает на фоне стремления вывести из страны сотни американцев и афганцев.

Что предшествовало: 26 августа в Кабуле около международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей. Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Украинская правда
Темы: АфганистанаэропорттерактСШАТалибан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Разведка США обнародовала новые данные об происхождении COVID-19

Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ

Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"

Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

ЕС возобновит ограничения на въезд для США и еще пяти стран

Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ

Все новости...
Афганистан
"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула – Эрдоган
Более 100 человек погибли в результате теракта в Кабуле
За две недели США эвакуировали более 100 тысяч человек из Афганистана
Последние новости
03:48
СБУ: иностранный беспилотник летал над Харьковской областью
02:53
Разведка США обнародовала новые данные об происхождении COVID-19
01:59
В харьковской мэрии полиция провела обыски
01:38
5 тысяч военных США контролируют аэропорт в Кабуле – СМИ
00:55
Штаты предоставят Украине $60 млн помощи
23:48
Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена
23:37
Талибы готовы взять аэропорт Кабула под полный контроль – СМИ
23:11
Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ
22:43
Индикаторов переноса встречи Зеленского и Байдена нет – Кулеба
22:01
Полицейские пошли судом на Трампа из-за штурма Капитолия
Все новости...