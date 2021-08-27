Число жертв терактов возле аэропорта Кабула возросло до 170

У аэропорта Кабула в результате двух нападений террористов-смертников погибли по меньшей мере 170 человек.

Источник: CBS news

Детали: Представитель афганского министерства здравоохранения сообщил, что число погибших в результате двойной атаки террористов-смертников достигло не менее 170 человек, причем подавляющее большинство жертв - афганцы.

Из 13 погибших американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами, еще одним убитым американцем был моряк.

В результате нападения было ранено еще не менее 18 американских военнослужащих.

В то же время, аэропорт Кабула уже восстановил эвакуационные полеты.

Военных предупреждают о том, что на аэропорт могут осуществить новые атаки, и что их риск возрастает на фоне стремления вывести из страны сотни американцев и афганцев.

Что предшествовало: 26 августа в Кабуле около международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей. Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".