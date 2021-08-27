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ЄС відновить обмеження на в'їзд для США і ще п'яти країн

П'ятниця, 27 серпня 2021, 17:46

Європейський Союз у п'ятницю розпочав процедуру виключення Сполучених Штатів зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters із посиланням на дипломатів у Брюсселі.

Один дипломат сказав, що іншими країнами, які будуть виключені зі списку, є Косово, Ізраїль, Чорногорія, Ліван та Північна Македонія.

Рішення щодо нових обмежень на в’їзд ЄС для іноземців стане остаточним у понеділок, якщо жодна країна ЄС не заперечить.

Нагадаємо, 14 липня у ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

З того часу переважна більшість країн ЄС скасували суворі заборони на в’їзд для українських туристів. Водночас деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації чи негативних тестів на коронавірус.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

За формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.

Теми: ЄССША


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