ЕС возобновит ограничения на въезд для США и еще пяти стран
Европейский Союз в пятницу начал процедуру исключения Соединенных Штатов из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.
Один дипломат сказал, что другими странами, которые будут исключены из списка, являются Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония.
Решение о новых ограничениях на въезд в ЕС для иностранцев станет окончательным в понедельник, если ни одна из стран ЕС не выскажется против.
Напомним, 14 июля в ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд. С тех пор подавляющее большинство стран ЕС сняли строгие запреты на въезд для украинских туристов. В то же время некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.
Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.
Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.
По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.