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ЕС возобновит ограничения на въезд для США и еще пяти стран

Пятница, 27 августа 2021, 17:46

Европейский Союз в пятницу начал процедуру исключения Соединенных Штатов из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

Один дипломат сказал, что другими странами, которые будут исключены из списка, являются Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония.

Решение о новых ограничениях на въезд в ЕС для иностранцев станет окончательным в понедельник, если ни одна из стран ЕС не выскажется против.

Напомним, 14 июля в ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд. С тех пор подавляющее большинство стран ЕС сняли строгие запреты на въезд для украинских туристов. В то же время некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.

Темы: ЕССША
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