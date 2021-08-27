Поблизу аеропорту Кабула був лише один вибух - Пентагон

Пентагон офіційно заявив, що в четвер біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався тільки один вибух.

Про це сказав на брифінгу заступник директора Генштабу з регіональних операцій генерал-майор Вільям Тейлор, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У своїх початкових заявах Пентагон говорив, що стався другий вибух біля готелю Baron.

"Я можу вам підтвердити, що ми не вважаємо, що стався другий вибух в готелі Baron або поруч з ним і що це був один терорист-смертник. Ми не розуміємо, як могла з'явитися ця хибна заява", - сказав Тейлор.

Він також сказав, що деякі з поранених в результаті вчорашнього вибуху біля аеропорту Кабула зараз проходять лікування в Німеччині.

"На авіабазі Рамштайн приземлилися два літаки з нашими пораненими, і їм надається допомога", - додав Тейлор.

Нагадаємо, понад 100 людей загинули, в тому числі щонайменше 13 військовослужбовців США та 90 афганців, в результаті нападу терориста-смертника в районі аеропорту Кабула в четвер.

Тоді речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що поблизу аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи.

Американська влада покладає відповідальність за вибухи на терористичну організацію ІДІЛ.