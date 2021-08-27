Вблизи аэропорта Кабула был только один взрыв - Пентагон

Пентагон официально заявил, что в четверг у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел только один взрыв.

Об этом сказал на брифинге заместитель директора Генштаба по региональным операциям генерал-майор Уильям Тейлор, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В своих первоначальных заявлениях Пентагон говорил, что произошел второй взрыв возле отеля Baron.

"Я могу вам подтвердить, что мы не считаем, что произошел второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним и что это был один террорист-смертник. Мы не понимаем, как могло появиться это ошибочное заявление", - сказал Тейлор.

Он также сказал, что некоторые из раненых в результате вчерашнего взрыва возле аэропорта Кабула сейчас проходят лечение в Германии.

"На авиабазе Рамштайн приземлились два самолета с нашими ранеными, и им оказывается помощь", - добавил Тейлор.

Напомним, более 100 человек погибли, в том числе не менее 13 военнослужащих США и 90 афганцев, в результате нападений террориста-смертника в районе аэропорта Кабула в четверг.

Тогда официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что вблизи аэропорта Кабула произошел не один, а два взрыва.

Американские власти возлагают ответственность за взрывы на террористическую организацию ИГИЛ.