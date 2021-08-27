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Білоруський суд ліквідував Асоціацію журналістів

П'ятниця, 27 серпня 2021, 19:02

Білоруську асоціацію журналістів ліквідував Верховний суд країни за позовом Міністерства юстиції. 

Джерело: Радіо Свобода Білорусь 

Деталі: Відповідне рішення суд ухвалив 27 серпня. Таким чином було задоволено позов Міністерства юстиції щодо ліквідації Білоруської асоціації журналістів. 

Раніше Мін’юст виписав організації попередження, яке формально призвело до її закриття. Тому асоціація вирішила оскаржити це попередження. 

Офіційна причина ліквідації – Білоруська асоціація журналістів не виправила порушення, які начебто виявило Міністерство під час перевірки у червні. Керівництво організації з таким рішенням не згодне. 

Передісторія:

  • Обшуки в офісі асоціації почались ще у лютому. Тоді представників організації кілька разів викликали на допит у Слідчий комітет. Влітку в офіс асоціації знову прийшли контролери із Мін’юсту та паралізували всю діяльність асоціації. 

Теми: Білорусьсвобода слова


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