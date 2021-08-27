Белорусский суд ликвидировал Ассоциацию журналистов
Пятница, 27 августа 2021, 19:02
Белорусскую ассоциацию журналистов ликвидировал Верховный суд страны по иску Министерства юстиции.
Источник: Радио Свобода Беларусь
Детали: Соответствующее решение суд принял 27 августа. Таким образом был удовлетворен иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.
Ранее Минюст выписал организации предупреждения, которое формально привело к ее закрытию. Поэтому ассоциация решила обжаловать это предупреждение.
Официальная причина ликвидации – Белорусская ассоциация журналистов не исправила нарушения, которые якобы выявило Министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.
Предыстория:
- Обыски в офисе ассоциации начались еще в феврале. Тогда представителей организации несколько раз вызывали на допрос в Следственный комитет. Летом в офис ассоциации снова пришли контролеры из Минюста и парализовали всю деятельность ассоциации.