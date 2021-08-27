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Белорусский суд ликвидировал Ассоциацию журналистов

Пятница, 27 августа 2021, 19:02

Белорусскую ассоциацию журналистов ликвидировал Верховный суд страны по иску Министерства юстиции.

Источник: Радио Свобода Беларусь

Детали: Соответствующее решение суд принял 27 августа. Таким образом был удовлетворен иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

Ранее Минюст выписал организации предупреждения, которое формально привело к ее закрытию. Поэтому ассоциация решила обжаловать это предупреждение.

Официальная причина ликвидации – Белорусская ассоциация журналистов не исправила нарушения, которые якобы выявило Министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.

Предыстория:

  • Обыски в офисе ассоциации начались еще в феврале. Тогда представителей организации несколько раз вызывали на допрос в Следственный комитет. Летом в офис ассоциации снова пришли контролеры из Минюста и парализовали всю деятельность ассоциации.

Темы: Беларусьсвобода слова
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