Белорусский суд ликвидировал Ассоциацию журналистов

Белорусскую ассоциацию журналистов ликвидировал Верховный суд страны по иску Министерства юстиции.

Источник: Радио Свобода Беларусь

Детали: Соответствующее решение суд принял 27 августа. Таким образом был удовлетворен иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

Ранее Минюст выписал организации предупреждения, которое формально привело к ее закрытию. Поэтому ассоциация решила обжаловать это предупреждение.

Официальная причина ликвидации – Белорусская ассоциация журналистов не исправила нарушения, которые якобы выявило Министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.

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