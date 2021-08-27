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В результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули громадяни Британії

П'ятниця, 27 серпня 2021, 19:15
В результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули громадяни Британії

Уряд Великої Британії оголосив, що серед загиблих під час вчорашнього нападу в Кабулі були два громадянина Британії та дитина чоловіка із британським громадянством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що він "глибоко засмучений" звісткою про смертельні випадки, додавши, що ще двоє британців були поранені.

"Це були невинні люди, і це трагедія, що, коли вони намагалися врятувати своїх близьких, вони були вбиті боязкими терористами", - сказав він.

Рааб додав, що смертельна атака біля аеропорту Кабула "підтверджує, чому ми робимо все можливе, щоб вивезти людей".

"Ми не будемо відвертатися від тих, хто дивиться на нас в годину потреби, і терористи нас ніколи не залякають", - додав міністр.

Пентагон раніше офіційно заявив, що біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався тільки один вибух.

Нагадаємо, понад 100 людей загинули, в тому числі щонайменше 13 військовослужбовців США та 90 афганців, в результаті нападу терориста-смертника в районі аеропорту Кабула в четвер.

Американська влада покладає відповідальність за вибух на терористичну організацію ІДІЛ.

Теми: АфганістанВелика Британія
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