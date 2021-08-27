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В результате теракта возле аэропорта Кабула погибли граждане Великобритании

Пятница, 27 августа 2021, 19:15

Правительство Великобритании объявило, что среди погибших во время вчерашнего нападения в Кабуле были два гражданина Великобритании и ребенок мужчины с британским гражданством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что он "глубоко опечален" известием о смертельных случаях, добавив, что еще двое британцев были ранены.

"Это были невинные люди, и это трагедия, что, когда они пытались спасти своих близких в Великобритании, они были убиты трусливыми террористами", - сказал он.

"Мы не будем отворачиваться от тех, кто смотрит на нас в час нужды, и террористы нас никогда не запугают", - добавил министр.

Пентагон ранее официально заявил, что в четверг у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел только один взрыв.

Напомним, более 100 человек погибли, в том числе не менее 13 военнослужащих США и 90 афганцев, в результате нападений террориста-смертника в районе аэропорта Кабула в четверг.

Американские власти возлагают ответственность за взрыв на террористическую организацию ИГИЛ.

Темы: АфганистанВеликобритания
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