Офіс генпрокурора оприлюднить матеріали розслідування щодо Іловайської трагедії

На офіційному сайті Офісу генерального прокурора запустять спеціальну рубрику, де будуть висвітлювати результати розслідування Іловайської трагедії.

Джерело: ОГПУ

Деталі: Рубрика буде включати в себе розділи: : "Хронологія подій", "Підрозділи Збройних Сил України", "Підрозділи Збройних Сил РФ, що вторглись в Україну", "Динаміка зміни оперативної обстановки", "Результати розслідування", "Повідомлено про підозру", "Наслідки російського віроломства", "Докази агресії РФ проти України", "Жорстке поводження з полоненими", "Міжнародний кримінальний суд", "Розсекречені матеріали", "Звернення до свідків і потерпілих", "Контактна інформація".

У подальшому рубрику обіцяють наповнювати матеріалами, які зараз мають гриф "Таємно". Наразі тривають заходи із розсекречення матеріалів досудового розслідування.

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