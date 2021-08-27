Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Офіс генпрокурора оприлюднить матеріали розслідування щодо Іловайської трагедії

П'ятниця, 27 серпня 2021, 19:37

На офіційному сайті Офісу генерального прокурора запустять спеціальну рубрику, де будуть висвітлювати результати розслідування Іловайської трагедії. 

Джерело: ОГПУ 

Деталі: Рубрика буде включати в себе розділи: : "Хронологія подій", "Підрозділи Збройних Сил України", "Підрозділи Збройних Сил РФ, що вторглись в Україну", "Динаміка зміни оперативної обстановки", "Результати розслідування", "Повідомлено про підозру", "Наслідки російського віроломства", "Докази агресії РФ проти України", "Жорстке поводження з полоненими", "Міжнародний кримінальний суд", "Розсекречені матеріали", "Звернення до свідків і потерпілих", "Контактна інформація".

У подальшому рубрику обіцяють наповнювати матеріалами, які зараз мають гриф "Таємно". Наразі тривають заходи із розсекречення матеріалів досудового розслідування.

Читайте також Скільки воїнів загинули в Іловайському оточенні: відоме точне число й імена

Передісторія: 

  • Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
  • Парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб. 
  • Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.

Теми: ІловайськОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські найманці на Донбасі вбили українського військового

СБУ: іноземний безпілотник літав над Харківщиною

Розвідка США оприлюднила нові дані про походження COVID-19

Кількість загиблих внаслідок теракту в Кабулі зросла до 200 – ЗМІ

Новини 27 серпня: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"

Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"

Усі новини...
Іловайськ
Муженко: У штурмі Іловайська не було потреби, він нічого не давав
"Департаменти війни" також створять в СБУ і поліції - Венедіктова
Венедіктова розсекретить матеріали справи щодо "Іловайського котла"
Останні новини
08:19
Коронавірус: в Україні знову більше 2 тисяч заражень та сотні госпіталізацій
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"
07:23
Російські найманці на Донбасі вбили українського військового
06:54
Україна залишається 5-тою в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
05:50
Окупанти на Донбасі розміщують озброєння в заборонених зонах
04:48
США евакуювали з Афганістану 34 дитини без супроводу дорослих
03:48
СБУ: іноземний безпілотник літав над Харківщиною
02:53
Розвідка США оприлюднила нові дані про походження COVID-19
01:59
У харківській мерії поліція провела обшуки
01:38
5 тисяч військових США контролюють аеропорт у Кабулі – ЗМІ
Усі новини...