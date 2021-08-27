Офіс генпрокурора оприлюднить матеріали розслідування щодо Іловайської трагедії
На офіційному сайті Офісу генерального прокурора запустять спеціальну рубрику, де будуть висвітлювати результати розслідування Іловайської трагедії.
Джерело: ОГПУ
Деталі: Рубрика буде включати в себе розділи: : "Хронологія подій", "Підрозділи Збройних Сил України", "Підрозділи Збройних Сил РФ, що вторглись в Україну", "Динаміка зміни оперативної обстановки", "Результати розслідування", "Повідомлено про підозру", "Наслідки російського віроломства", "Докази агресії РФ проти України", "Жорстке поводження з полоненими", "Міжнародний кримінальний суд", "Розсекречені матеріали", "Звернення до свідків і потерпілих", "Контактна інформація".
У подальшому рубрику обіцяють наповнювати матеріалами, які зараз мають гриф "Таємно". Наразі тривають заходи із розсекречення матеріалів досудового розслідування.
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Передісторія:
- Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
- Парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.
- Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.