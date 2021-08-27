Офис генпрокурора обнародует материалы расследования по Иловайской трагедии
На официальном сайте Офиса генерального прокурора запустят специальную рубрику, где будут освещать результаты расследования Иловайской трагедии.
Источник: ОГПУ
Детали: Рубрика будет включать в себя разделы: "Хронология событий", "Подразделения Вооруженных Сил Украины", "Подразделения Вооруженных Сил РФ, что вторглись в Украину", "Динамика изменения оперативной обстановки", "Результаты расследования", "Сообщено о подозрении","Последствия российского вероломства","Доказательства агрессии РФ против Украины","Жестокое обращение с пленными", "Международный уголовный суд","Рассекреченные материалы","Обращение к свидетелей и потерпевших", "Контактная информация".
В дальнейшем рубрику обещают наполнять материалами, которые сейчас имеют гриф "Секретно". Сейчас продолжаются мероприятия по рассекречиванию материалов досудебного расследования.
Читайте также: Сколько воинов погибли в Иловайском окружении: известно точное число и имена
Напомним:
- В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
- Парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.
- Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.