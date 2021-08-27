Офис генпрокурора обнародует материалы расследования по Иловайской трагедии

На официальном сайте Офиса генерального прокурора запустят специальную рубрику, где будут освещать результаты расследования Иловайской трагедии.

Источник: ОГПУ

Детали: Рубрика будет включать в себя разделы: "Хронология событий", "Подразделения Вооруженных Сил Украины", "Подразделения Вооруженных Сил РФ, что вторглись в Украину", "Динамика изменения оперативной обстановки", "Результаты расследования", "Сообщено о подозрении","Последствия российского вероломства","Доказательства агрессии РФ против Украины","Жестокое обращение с пленными", "Международный уголовный суд","Рассекреченные материалы","Обращение к свидетелей и потерпевших", "Контактная информация".

В дальнейшем рубрику обещают наполнять материалами, которые сейчас имеют гриф "Секретно". Сейчас продолжаются мероприятия по рассекречиванию материалов досудебного расследования.

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Напомним: