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Офис генпрокурора обнародует материалы расследования по Иловайской трагедии

Пятница, 27 августа 2021, 19:37

На официальном сайте Офиса генерального прокурора запустят специальную рубрику, где будут освещать результаты расследования Иловайской трагедии.

Источник: ОГПУ

Детали: Рубрика будет включать в себя разделы: "Хронология событий", "Подразделения Вооруженных Сил Украины", "Подразделения Вооруженных Сил РФ, что вторглись в Украину", "Динамика изменения оперативной обстановки", "Результаты расследования", "Сообщено о подозрении","Последствия российского вероломства","Доказательства агрессии РФ против Украины","Жестокое обращение с пленными", "Международный уголовный суд","Рассекреченные материалы","Обращение к свидетелей и потерпевших", "Контактная информация".

В дальнейшем рубрику обещают наполнять материалами, которые сейчас имеют гриф "Секретно". Сейчас продолжаются мероприятия по рассекречиванию материалов досудебного расследования.

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Напомним:

  • В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
  • Парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек. 
  • Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.

Украинская правда

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Темы: ИловайскОфис генпрокурора
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