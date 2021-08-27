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Зеленський зустрівся із Санду 

П'ятниця, 27 серпня 2021, 21:14

Президент Володимир Зеленський зустрівся із молдавською колегою Маєю Санду: говорили про повернення українських енергетичних компаній на молдавський ринок постачання електричної енергії.

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Сторони обговорили питання торговельно-економічної співпраці, зокрема й щодо реалізації інфраструктурних проєктів. 

Лідери держав також порушили питання повернення енергетичних компаній з України на ринок постачання електричної енергії у Молдові. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у Кишиневі взяв участь в урочистостях та військовому параді з нагоди Дня Незалежності Республіки Молдова.

Нагадаємо: Мая Санду була серед гостей на Кримській платформі 23 серпня та на святкуванні 30-річниці Незалежності України 24 серпня.

Володимир Зеленський 27 серпня перебуває з візитом у Кишиневі з нагоди 30-ї річниці Незалежності Молдови. 

27 серпня 1991 року на підставі рішення Великих національних зборів, що відбулися в Кишиневі, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийМолдова


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