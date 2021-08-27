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Зеленский встретился с Санду

Пятница, 27 августа 2021, 21:14

Президент Владимир Зеленский встретился с молдавским коллегой Майей Санду: говорили о возвращении украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.

Источник: Офис президента

Детали: Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе по реализации инфраструктурных проектов.

Лидеры государств также затронули вопрос возвращения энергетических компаний из Украины на рынок поставки электроэнергии в Молдове.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в Кишиневе принял участие в торжествах и военном параде по случаю Дня Независимости Республики Молдова.

Напомним: Майя Санду была среди гостей "Крымской платформы" 23 августа и на праздновании 30-летия Независимости Украины 24 августа.

Владимир Зеленский 27 августа находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы.

27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания, состоявшегося в Кишиневе, парламент Молдовы принял Декларацию о независимости.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийМолдова
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