Таліби готові взяти аеропорт Кабула під повний контроль – ЗМІ

Бойовики угруповання "Талібан" вже зайняли позиції в аеропорту Кабула та готові взяти його під повний контроль в ці вихідні, як тільки американські військові його залишать.

Джерело: Reuters

Деталі: Два високопосадовці "Талібану" повідомили про це Reuters.

За словами одного чиновника, таліби зайняли більшу частину аеропорту. Водночас, під контролем американців начебто знаходиться менша частина території летовища.

За словами іншого посадовця, сили талібів вже готові взяти аеропорт під повний контроль: "Це лише питання часу". Він також додав, що як тільки американці залишать аеропорт, вони мають дати сигнал "Талібану" і ті вже візьмуть його під повний контроль.

Офіційні представники терористичного угруповання наразі коментарів не надавали.

Передісторія: