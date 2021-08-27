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Таліби готові взяти аеропорт Кабула під повний контроль – ЗМІ

П'ятниця, 27 серпня 2021, 23:37

Бойовики угруповання "Талібан" вже зайняли позиції в аеропорту Кабула та готові взяти його під повний контроль в ці вихідні, як тільки американські військові його залишать. 

Джерело: Reuters

Деталі: Два високопосадовці "Талібану" повідомили про це Reuters. 

За словами одного чиновника, таліби зайняли більшу частину аеропорту. Водночас, під контролем американців начебто знаходиться менша частина території летовища. 

За словами іншого посадовця, сили талібів вже готові взяти аеропорт під повний контроль: "Це лише питання часу". Він також додав, що як тільки американці залишать аеропорт, вони мають дати сигнал "Талібану" і ті вже візьмуть його під повний контроль. 

Офіційні представники терористичного угруповання наразі коментарів не надавали. 

Передісторія:

  • 26 серпня у Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей. Згодом стало відомо про ще один вибух
  • Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава"
  • Аеропорт наразі приймає лише військові літаки, які здійснюють евакуацію як своїх громадян так і мешканців третіх країн. "Талібан" дав час на завершення евакуації до 31 серпня. Безпеку в аеропорту та навколо нього контролюють американські військові.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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