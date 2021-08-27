Талибы готовы взять аэропорт Кабула под полный контроль – СМИ
Пятница, 27 августа 2021, 23:37
Боевики группировки "Талибан" уже заняли позиции в аэропорту Кабула и готовы взять его под полный контроль в эти выходные, как только американские военные его оставят.
Источник: Reuters
Детали: Два чиновники "Талибана" сообщили об этом Reuters.
По словам одного чиновника, талибы заняли большую часть аэропорта. В то же время, под контролем американцев якобы находится меньшая часть территории аэродрома.
По словам другого чиновника, силы талибов уже готовы взять аэропорт под полный контроль: "Это лишь вопрос времени". Он также добавил, что как только американцы покинут аэропорт, они должны дать сигнал "Талибану" и те уже возьмут его под полный контроль.
Официальные представители террористической группировки пока комментариев не давали.
Предыстория:
- 26 августа в Кабуле около международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей. Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва.
- Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
- Аэропорт принимает только военные самолеты, которые осуществляют эвакуацию как своих граждан так и жителей третьих стран. "Талибан" дал время на завершение эвакуации до 31 августа. Безопасность в аэропорту и вокруг него контролируют американские военные.