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Талибы готовы взять аэропорт Кабула под полный контроль – СМИ

Пятница, 27 августа 2021, 23:37

Боевики группировки "Талибан" уже заняли позиции в аэропорту Кабула и готовы взять его под полный контроль в эти выходные, как только американские военные его оставят.

Источник: Reuters

Детали: Два чиновники "Талибана" сообщили об этом Reuters.

По словам одного чиновника, талибы заняли большую часть аэропорта. В то же время, под контролем американцев якобы находится меньшая часть территории аэродрома.

По словам другого чиновника, силы талибов уже готовы взять аэропорт под полный контроль: "Это лишь вопрос времени". Он также добавил, что как только американцы покинут аэропорт, они должны дать сигнал "Талибану" и те уже возьмут его под полный контроль.

Официальные представители террористической группировки пока комментариев не давали.

Предыстория:

  • 26 августа в Кабуле около международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей. Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва.
  • Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
  • Аэропорт принимает только военные самолеты, которые осуществляют эвакуацию как своих граждан так и жителей третьих стран. "Талибан" дал время на завершение эвакуации до 31 августа. Безопасность в аэропорту и вокруг него контролируют американские военные.

Темы: Афганистан
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