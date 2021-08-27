Талибы готовы взять аэропорт Кабула под полный контроль – СМИ

Боевики группировки "Талибан" уже заняли позиции в аэропорту Кабула и готовы взять его под полный контроль в эти выходные, как только американские военные его оставят.

Источник: Reuters

Детали: Два чиновники "Талибана" сообщили об этом Reuters.

По словам одного чиновника, талибы заняли большую часть аэропорта. В то же время, под контролем американцев якобы находится меньшая часть территории аэродрома.

По словам другого чиновника, силы талибов уже готовы взять аэропорт под полный контроль: "Это лишь вопрос времени". Он также добавил, что как только американцы покинут аэропорт, они должны дать сигнал "Талибану" и те уже возьмут его под полный контроль.

Официальные представители террористической группировки пока комментариев не давали.

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