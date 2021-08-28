Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У харківській мерії поліція провела обшуки

Субота, 28 серпня 2021, 01:59
kh.depo

Щодо кримінальної справи за фактом розтрати у департаменті житлового господарства Харківської міської ради проведено обшуки.

Джерело: Укрінформ із посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенка

Пряма мова: "Обшуки в міськраді та вилучення документів, необхідних для слідства, проводяться в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, – ред.)".

Деталі: За словами Чубенка, йдеться про можливе завищення цін і привласнення бюджетних коштів з боку ФОПів та приватних фірм при виконанні робіт із ремонту під’їздів у багатоквартирних домах на території Харкова.

"Замовник робіт – КП "Житлокомсервис", – додав Дмитро Чубенко.

За його словами, йде слідство: "Продовжується збір та вивчення доказової бази".

Теми: Харківобшуки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСБУ викрила потужну ботоферму, що працювала на РФ проти "Кримської платформи"

Гібридні війська РФ обстріляли Авдіївку, рух поїздів на Донеччині обмежено

ОновленоПаралімпіада-2020: Україна здобула одразу 5 золотих медалей у плаванні

У Японії вивчають два випадки смерті людей після Covid-вакцинації Модерною

фотоУ центрі Кропивницького знайшли схрон зброї

Байден після звіту розвідки заявив, що витік Covid все ж знайдуть

Усі новини...
Харків
Учасники маршу захисників у Харкові запалили 30 фаєрів
Харків'янин грозився підірвати під'їзд багатоповерхівки, мешканців евакуювали
Мільйонний хабар у Харківській облраді: пособнику заступника голови обрали запобіжний захід
Останні новини
15:16
На кордоні Польщі побільшало нелегалів, що прямують з Білорусі
15:07
Аналітики KSE про 653 млн на зарплати шахтарям: порушує принцип рівних умов
14:56
"Свята і після свят": Ляшко пояснив, чому не зробили 10 млн щеплень за літо
14:37
відеоБіля берегів Гренландії знайшли "найпівнічніший острів у світі"
14:33
МОЗ України розриває контракт з Serum Institute of India - Ляшко
14:22
фотоСБУ викрила потужну ботоферму, що працювала на РФ проти "Кримської платформи"
14:12
У МАУ кажуть, що фінансове становище компанії "максимально стабільне"
14:01
Штам коронавірусу "Дельта" удвічі підвищує ризик госпіталізації – дослідження
13:38
Гетманцев хоче спецмит на кабельно-провідникову продукцію
13:06
Британія в суботу припинить евакуацію цивільних з Кабула
Усі новини...