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У харківській мерії поліція провела обшуки

Субота, 28 серпня 2021, 01:59
У харківській мерії поліція провела обшуки
kh.depo

Щодо кримінальної справи за фактом розтрати у департаменті житлового господарства Харківської міської ради проведено обшуки.

Джерело: Укрінформ із посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенка

Пряма мова: "Обшуки в міськраді та вилучення документів, необхідних для слідства, проводяться в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, – ред.)".

Деталі: За словами Чубенка, йдеться про можливе завищення цін і привласнення бюджетних коштів з боку ФОПів та приватних фірм при виконанні робіт із ремонту під’їздів у багатоквартирних домах на території Харкова.

"Замовник робіт – КП "Житлокомсервис", – додав Дмитро Чубенко.

За його словами, йде слідство: "Продовжується збір та вивчення доказової бази".

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківобшуки
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