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В харьковской мэрии полиция провела обыски

Суббота, 28 августа 2021, 01:59
В харьковской мэрии полиция провела обыски
kh.depo

По уголовному делу по факту растраты в департаменте жилищного хозяйства Харьковского городского совета проведены обыски.

Источник: Укринформ со ссылкой на представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Прямая речь: "Обыски в горсовете и изъятия документов, необходимых для следствия, проводятся в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, - ред.)" .

Детали: По словам Чубенко, речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств со стороны ФЛП и частных фирм при выполнении работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова.

"Заказчик работ – КП "Житлокомсервис", - добавил Дмитрий Чубенко.

По его словам, идет следствие: "Продолжается сбор и изучение доказательной базы".

Темы: Харьковобыски
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