СБУ: іноземний безпілотник літав над Харківщиною

У Харківській області Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва.

Джерело: Управління СБУ в Харківській області у facebook

Дослівно: "У зв'язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців".

Деталі: СБУ не повідомляє про те, маркування якої саме країни було на безпілотнику.

При цьому правоохоронці закликають громадян бути пильними і повідомляти про "необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління".