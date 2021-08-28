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СБУ: іноземний безпілотник літав над Харківщиною

Субота, 28 серпня 2021, 03:48
СБУ: іноземний безпілотник літав над Харківщиною
Фото: СБУ

У Харківській області Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва.

Джерело: Управління СБУ в Харківській області у facebook

Дослівно: "У зв'язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців".

Деталі: СБУ не повідомляє про те, маркування якої саме країни було на безпілотнику.

При цьому правоохоронці закликають громадян бути пильними і повідомляти про "необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління".

Українська правда

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Теми: Харківська областьСБУ
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