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СБУ: иностранный беспилотник летал над Харьковской областью

Суббота, 28 августа 2021, 03:48
Фото: СБУ

В Харьковской области Служба безопасности Украины выявила ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства.

Источник: Управление СБУ в Харьковской области в facebook

Дословно: "В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей".

Детали: СБУ не сообщает о том, маркировка какой именно страны была на беспилотнике.

При этом правоохранители призывают граждан быть бдительными и сообщать о "необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления".

Украинская правда
Темы: Херсонская областьСБУ
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