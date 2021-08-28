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Байден після звіту розвідки заявив, що витік Covid все ж знайдуть

Субота, 28 серпня 2021, 08:56
Байден після звіту розвідки заявив, що витік Covid все ж знайдуть
Фото marketplace

Американська розвідка оприлюднила нові дані про ймовірне походження COVID-19, після чого президент США Джо Байден пообіцяв, що його країна та міжнародні партнери не зупиняться і врешті-решт точно з'ясують витоки вірусу.

Джерело: заява Байдена

Пряма мова: "Я вдячний за ретельну, обережну та об’єктивну роботу наших фахівців із розвідки… Наші зусилля з розуміння витоків цієї пандемії не припиняться. Ми зробимо все можливе, щоб відстежити походження спалаху, який спричинив стільки болю та смертей в усьому світі, щоб ми могли вжити всіх необхідних запобіжних заходів, аби це не повторилося".

Деталі:  Американська розвідка заявила, що COVID-19, ймовірно, не був розроблений як біологічна зброя. Розвідники на даний момент мають дві гіпотези – природне походження від зараженої тварини та лабораторний інцидент. Але досі повного доступу до даних у фахівців немає через перешкоджання цьому з боку Китаю.  

Байден звинуватив владу Китаю у приховуванні важливої інформації про походження пандемії: "Донині КНР продовжує відхиляти заклики до прозорості та приховувати інформацію".

Президент Сполучених Штатів додав, що спільно із союзники та партнерами США зосередилися на пошуку відповідей, і поки їх не буде отримано, робота не припиниться.

Українська правда

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Теми: коронавірусКитайБайденСША
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