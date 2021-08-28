Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка США оприлюднила нові дані про походження COVID-19

Субота, 28 серпня 2021, 02:53
Розвідка США оприлюднила нові дані про походження COVID-19
Фото: МОЗ

Американська розвідка заявляє, що COVID-19, імовірно, не був розроблений як біологічна зброя, а швидше за все, мав місце лабораторний інцидент або зараження від тварини.

Джерело: звіт Офісу директора Національної розвідки США (ODNI)

Дослівно: "Усі агентства висувають дві гіпотези: природне походження від зараженої тварини та лабораторний інцидент".

Деталі: У звіті йдеться про те, що нема єдиної версії походження вірусу.

Проте більшість агентств розвідки схиляються до думки, що коронавірус не був генетично модифікований, відтак, "не розроблений як біологічна зброя".

"Якщо ми отримаємо інформацію про найперші випадки зараження, це може змінити нашу оцінку гіпотез", – ідеться у звіті.

Доповнено: Президент США Джо Байден прокоментував вказаний звіт розвідки й звинуватив Китай в приховуванні правди.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: