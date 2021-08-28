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Розвідка США оприлюднила нові дані про походження COVID-19

Субота, 28 серпня 2021, 02:53
Фото: МОЗ

Американська розвідка заявляє, що COVID-19, імовірно, не був розроблений як біологічна зброя, а швидше за все, мав місце лабораторний інцидент або зараження від тварини.

Джерело: звіт Офісу директора Національної розвідки США (ODNI)

Дослівно: "Усі агентства висувають дві гіпотези: природне походження від зараженої тварини та лабораторний інцидент".

Деталі: У звіті йдеться про те, що нема єдиної версії походження вірусу.

Проте більшість агентств розвідки схиляються до думки, що коронавірус не був генетично модифікований, відтак, "не розроблений як біологічна зброя".

"Якщо ми отримаємо інформацію про найперші випадки зараження, це може змінити нашу оцінку гіпотез", – ідеться у звіті.

Доповнено: Президент США Джо Байден прокоментував вказаний звіт розвідки й звинуватив Китай в приховуванні правди.

Українська правда
Теми: СШАкоронавірус


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