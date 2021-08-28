Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні зробили ще 166 тисяч щеплень проти коронавірусу

Субота, 28 серпня 2021, 09:52
В Україні зробили ще 166 тисяч щеплень проти коронавірусу

У п'ятницю, 27 серпня, в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166,5 тисяч громадян.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Дослівно: "166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 27 серпня. Одну дозу отримали 57 435 людей, повністю імунізовані - 109 116 людей".

Деталі: Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 802 596 щеплень.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: