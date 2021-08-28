В Україні зробили ще 166 тисяч щеплень проти коронавірусу

У п'ятницю, 27 серпня, в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166,5 тисяч громадян.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Дослівно: "166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 27 серпня. Одну дозу отримали 57 435 людей, повністю імунізовані - 109 116 людей".

Деталі: Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 802 596 щеплень.