В Украине сделали еще 166 тысяч прививок против коронавируса

В пятницу, 27 августа, в Украине против коронавирусной болезни вакцинировали 166,5 тысяч граждан.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Дословно: "166 551 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 27 августа. Одну дозу получили 57 435 человек, полностью иммунизированы – 109 116 людей".

Детали: В течение дня работали 1023 мобильные бригады, 2934 пункта прививки и 340 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито уже 5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 536 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 802 596 прививок.