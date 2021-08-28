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Кулеба відреагував на прогноз президентки Естонії щодо термінів вступу України в ЄС

Субота, 28 серпня 2021, 10:43
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "недоречною" заяву президентки Естонії про те, що Україні для готовності до вступу у Євросоюз необхідно ще близько 20 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" 27 серпня. 

"Трохи більше 20 років тому західні країни таким самим менторським тоном казали естонцям, литовцям, латвійцям, що вам ще треба 20-30 років до ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дуже дивно чути ці слова від президента Естонії, тим більше, що я з нею розмовляв на саміті "Кримської платформи" і вона була оптимістично налаштована. Я не знаю, що сталося конкретно на інтерв’ю, що на неї вплинуло, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин", - сказав глава МЗС.

"Ми розчаровані такими заявами і вважаємо їх недоречними... Ми довели цю позицію до міністерства закордонних справ Естонії, до посла Естонії в Україні. Такі речі не повинні звучати від друзів і партнерів, а Естонія та Україна - безумовно друзі і партнери", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він сказав також, що, на його думку, через наявність одного випадку проблем у естонського інвестора, який вирішив вкласти гроші в ТРЦ у Києві, робити висновок про перспективи інвестування в країну загалом є "великим перебільшенням".

Нагадаємо, в інтерв’ю "Європейській правді" президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловила думку, що Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще з 20 років" для досягнення критеріїв, необхідних для вступу у ЄС, а передумовою вступу до НАТО є повернення контролю над всіма окупованими територіями.

Вона сказала також, що радить естонцям торгувати, але не інвестувати в Україну - через те, що поки тут не можна бути впевненим у захисті своїх прав. 

Теми: Кулеба Дмитроєвроінтеграція


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