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Кулеба отреагировал на прогноз президента Эстонии о сроках вступления Украины в ЕС

Суббота, 28 августа 2021, 10:43
Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "неуместным" для дружественной страны заявление президента Эстонии о том, что Украине для готовности к вступлению в Евросоюз необходимо еще около 20 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" 27 августа.

"Чуть более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам, латышам, что вам еще надо 20-30 лет дозреть до ЕС и НАТО. Поэтому, безусловно, мне было очень странно слышать эти слова от президента Эстонии, тем больше, что я с ней разговаривал на саммите "Крымской платформы" и она была оптимистично настроена. Я не знаю, что произошло именно на интервью, что на неё повлияло, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", - сказал глава МИД .

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными ... Мы довели эту позицию до министерства иностранных дел Эстонии, посла Эстонии в Украине. Такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров, а Эстония и Украина - безусловно друзья и партнеры", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он сказал также, что, по его мнению, из-за наличия одного случая проблем у эстонского инвестора, который решил вложить деньги в ТРЦ в Киеве, делать вывод о перспективах инвестирования в стране в целом является "большим преувеличением".

Напомним, в интервью "Европейской правде" президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение, что Украине, Молдове и Грузии необходимо "еще с 20 лет" для достижения критериев, необходимых для вступления в ЕС, а предпосылкой вступления в НАТО является возвращение контроля над всеми оккупированными территориями.

Она сказала также, что советует эстонцам торговать, но не инвестировать в Украину - из-за того, что пока здесь нельзя быть уверенным в защите своих прав.

Темы: Кулеба Дмитрийевроинтеграция
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