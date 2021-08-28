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У Японії вивчають два випадки смерті людей після Covid-вакцинації Модерною

Субота, 28 серпня 2021, 11:03
Фото kyodonews

Двоє осіб померли в Японії після щеплення Moderna. Препарат був із сумнівної партії вакцин, яку вивчають.

Джерело: Reuters

Деталі: Японські чиновники повідомляють про те, що з'ясовують причини смертей двох чоловіків у віці 30 років. Обидві людини померли у серпні, протягом кількох днів після отримання другої дози вакцини Moderna із сумнівної партії (вона вже вилучена з використання).

Японія зупинила використання 1,63 млн доз Moderna, що були доставлені у 863 центри вакцинації по всій країні, після того, як вітчизняний дистриб'ютор Takeda Pharmaceutical отримав повідомлення про виявлені забруднення у деяких флаконах цієї партії.

Японський суспільний мовник NHK з посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я Японії повідомив, що забруднювачем у цих флаконах з препаратом ймовірно є металеві частинки. Інші деталі поки невідомі.

У свою чергу уряд країни та компанія Moderna зявили, що жодних проблем з безпекою чи ефективністю вказаних вакцин не виявлено, а зупинка використання – лише запобіжний захід.

Теми: вакцинаціяЯпоніякоронавірус


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