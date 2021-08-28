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В Японии изучают два случая смерти людей после Covid-вакцинации Модерной

Суббота, 28 августа 2021, 11:03
Фото kyodonews

Два человека умерли в Японии после прививки Moderna. Препарат был из сомнительной партии вакцин, которую изучают.

Источник: Reuters

Детали: Японские чиновники сообщают о том, что выясняют причины смертей двух мужчин в возрасте 30 лет. Оба человека умерли в августе, в течение нескольких дней после получения второй дозы вакцины Moderna из сомнительной партии (она уже изъята из использования).

Япония остановила использование 1,63 млн доз Moderna, которые были доставлены в 863 центра вакцинации по всей стране, после того, как отечественный дистрибьютор Takeda Pharmaceutical получил сообщение о выявленных загрязнениях в некоторых флаконах этой партии.

Японский общественный вещатель NHK со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Японии сообщил, что загрязнителем в этих флаконах с препаратом вероятно являются металлические частицы. Другие детали пока неизвестны.

В свою очередь правительство страны и компания Moderna зявили, что никаких проблем с безопасностью или эффективностью указанных вакцин не обнаружено, а остановка использования - лишь мера предосторожности.

Темы: вакцинацияЯпониякоронавирус
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