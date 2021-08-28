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Приїхав у РФ на військовий фестиваль: силовики нагрянули до фронтмена Rammstein

Субота, 28 серпня 2021, 11:26
Фото Олексія Майшева, ИЗВЕСТИЯ

До соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна, який приїхав до Росії щоб виступити на військово-музичному фестивалі "Спаська вежа", прийшли російські силовики і влаштували "слідчі дії".

Джерело: Інтерфакс з посиланням на власні джерела

Деталі: Російські силовики прийшли вночі 28 серпня в готельний номер до соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна. Повідомляється, що вони "провели слідчі дії" в кімнаті готелю, де зупинився музикант.

Джерело Інтерфакса не змогло назвати причину цікавості правоохоронних органів до Ліндеманна, зазначивши лише, що "перевірка проводилася в рамках заяви".

Тілль Ліндеманн повинен виступити на військово-музичному фестивалі "Спаська вежа" 4 і 5 вересня. Фестиваль проходить у Москві на Червоній площі з 27 серпня по 5 вересня.

Тілль Ліндеманн (праворуч)
Тілль Ліндеманн (праворуч)
Фото tverlive/VK

Більше деталей: Російський музей Ермітаж заявляв, що нібито Тілль Ліндеманн нелегально продає серію предметів з цифровими зображеннями (NFT-токени), знятими в музеї. Ермітаж стверджує, що музикант грубо порушив умови договору, не погодивши з музеєм зйомку частини зображень і їх подальшу токенізацію, а також неправомірно використовував в комерційних цілях найменування Ермітажу, вказавши його в назві токена "One shot video HERMITAGE EDITION". Вартість токена, за даними музею, починається від 100 тисяч євро за штуку, а загальний тираж досяг десяти одиниць.

Чи пов'язані слідчі дії із заявою саме Ермітажа, поки не вказується.

Теми: обшукимузикаРосія


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