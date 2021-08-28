Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Приехал в РФ на военный фестиваль: силовики нагрянули к фронтмену Rammstein

Суббота, 28 августа 2021, 11:26
Приехал в РФ на военный фестиваль: силовики нагрянули к фронтмену Rammstein
Фото Алексея Майшева, ИЗВЕСТИЯ

К солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Тверскую область чтобы выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", пришли российские силовики и устроили "следственные действия".

Источник: Интерфакс со ссылкой на собственные источники

Детали: Российские силовики пришли ночью 28 августа в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Сообщается, что они "провели следственные мероприятия" в комнате отеля, где остановился музыкант.

Источник Интерфакса затруднился назвать причину интереса правоохранительных органов к Линдеманну, отметив лишь, что "проверка проводилась в рамках заявления".

Тилль Линдеманн должен выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.

Тилль Линдеманн (справа)
Тилль Линдеманн (справа)
Фото tverlive/VK

Больше деталей: Российский музей Эрмитаж заявлял, что якобы Тилль Линдеманн нелегально продает серию предметов с цифровыми изображениями (NFT-токены), снятыми в музее. Эрмитаж утверждает, что музыкант грубо нарушил условия договора, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию, а также неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии токена "One shot video HERMITAGE EDITION". Стоимость токена, по сведениям музея, начинается от 100 тысяч евро за штуку, а общий тираж достиг десяти единиц.

Связаны ли следственные действия с заявлением именно Эрмитажа, пока не указывается.

"Украинская правда" в Threads

Темы: обыскимузыкаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
обыски
Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина
Полиция проводит обыски в сети АЗС "Motto" – источник
Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители пришли с обысками в КГГА
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: