Приехал в РФ на военный фестиваль: силовики нагрянули к фронтмену Rammstein

К солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Тверскую область чтобы выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", пришли российские силовики и устроили "следственные действия".

Источник: Интерфакс со ссылкой на собственные источники

Детали: Российские силовики пришли ночью 28 августа в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Сообщается, что они "провели следственные мероприятия" в комнате отеля, где остановился музыкант.

Источник Интерфакса затруднился назвать причину интереса правоохранительных органов к Линдеманну, отметив лишь, что "проверка проводилась в рамках заявления".

Тилль Линдеманн должен выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.

Тилль Линдеманн (справа) Фото tverlive/VK

Больше деталей: Российский музей Эрмитаж заявлял, что якобы Тилль Линдеманн нелегально продает серию предметов с цифровыми изображениями (NFT-токены), снятыми в музее. Эрмитаж утверждает, что музыкант грубо нарушил условия договора, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию, а также неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии токена "One shot video HERMITAGE EDITION". Стоимость токена, по сведениям музея, начинается от 100 тысяч евро за штуку, а общий тираж достиг десяти единиц.

Связаны ли следственные действия с заявлением именно Эрмитажа, пока не указывается.